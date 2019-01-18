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Хоккей18 января 2019 20:49Источник: «РИА Новости»

Дмитрий Чернышенко: Татарстан превзошел все наши ожидания

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в успешном проведения Матча звезд лиги в Казани.

- Татарстан превзошел все наши ожидания. Первая часть Недели звезд хоккея прошла успешно. В трех городах мероприятия прошли при полных трибунах, много семей с детьми, большое количество звезд на татарской земле заставят сверкать небосклон еще ярче. Кубок Гагарина не зря называют «кубком Татарина», и так совпало, что «Ак Барс» является действующим чемпионом. Уверен, что Матч звезд пройдет на высоком уровне , - приводит слова Чернышенко РИА «Новости».

Напомним, что Матч звезд КХЛ пройдет 19 и 20 января.

#кхл#Матч звезд КХЛ#чернышенко дмитрий
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