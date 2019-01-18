Боб Хартли: Перед играми на Матче звезд разрешу игрокам лечь спать не по режиму - Советский спорт
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Хоккей18 января 2019 21:37Источник: «РИА Новости»

Боб Хартли: Перед играми на Матче звезд разрешу игрокам лечь спать не по режиму

Главный тренер «Авангарда» и команды дивизиона Чернышева Боб Хартли разрешит своим игрокам нарушить режим сна перед Матчем звезд КХЛ.

- Разбирать соперника перед играми на Матче звезд не буду, буду спокойно спать. И разрешу игрокам лечь спать не по режиму. Это уик-энд веселья. Не хотел бы я быть вратарем в ближайшие два дня.

Для меня это особенный уик-энд. Результат в этих играх не так важен - ты хочешь порадовать болельщиков, поблагодарить их за поддержку и получить позитивные эмоции перед плей-офф. Думаю, что будет весело, - приводит слова Хартли РИА «Новости».

Добавим, что звездный уик-энд пройдет в Казани 19-20 января.

#кхл#Матч звезд КХЛ#хартли боб#хк авангард
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