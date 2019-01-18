Хоккеисты МХЛ были распределены по дивизионам на Матч звезд КХЛ

Четырех игроков клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) распределили по командам перед Матчем звезд КХЛ.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кирилл Марченко («СКА-1946») сыграет за дивизион Боброва. Марк Верба («Русские витязи») - за дивизион Чернышева, Арсен Хисамутдинов («Ректор») - за дивизион Харламова. В дивизион Тарасова отправился Антон Васильев («Динамо Спб»).
Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет в Казани 19-20 января.
Игроки @MHL_rus распределены по дивизионам #KHLAllStar. Скоро увидим их в деле! pic.twitter.com/3tJn53eqmd— КХЛ (@khl) 18 января 2019 г.