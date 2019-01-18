Хоккеисты МХЛ были распределены по дивизионам на Матч звезд КХЛ - Советский спорт
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Хоккей18 января 2019 22:07Источник: КХЛ

Хоккеисты МХЛ были распределены по дивизионам на Матч звезд КХЛ

Четырех игроков клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) распределили по командам перед Матчем звезд КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кирилл Марченко («СКА-1946») сыграет за дивизион Боброва. Марк Верба («Русские витязи») - за дивизион Чернышева, Арсен Хисамутдинов («Ректор») - за дивизион Харламова. В дивизион Тарасова отправился Антон Васильев («Динамо Спб»).

Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет в Казани 19-20 января.

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