Хоккеисты МХЛ были распределены по дивизионам на Матч звезд КХЛ

Хоккей 18 января 2019 22:07 Источник: КХЛ

Четырех игроков клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) распределили по командам перед Матчем звезд КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кирилл Марченко («СКА-1946») сыграет за дивизион Боброва. Марк Верба («Русские витязи») - за дивизион Чернышева, Арсен Хисамутдинов («Ректор») - за дивизион Харламова. В дивизион Тарасова отправился Антон Васильев («Динамо Спб»).

Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет в Казани 19-20 января.