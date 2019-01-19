Максим Сушинский: Все нормальные хоккеисты пьют пиво

Хоккей 19 января 2019 14:32 Источник: «Реальное время» Автор: Спирин Дмитрий

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился впечатлениями от участия в Матчах звезд.

- После Матча звезд в 2002 году пили пиво прямо на льду? Все нормальные хоккеисты пьют пиво. Этот момент, честно говоря, не помню. Но, скорее всего, рекламировалась какая-то местная компания и раздавала вот такие подарки. Выпить пива после любого матча - это нормально. Не только после Матча звезд. Хоккеисты тратят много калорий, а так как пиво - очень калорийный напиток, то тут оно идет на пользу, - цитирует Сушинского "Реальное время".

Максим Сушинский завершил карьеру игрока в 2013 году.