«Салават Юлаев» сыграет на следующем Кубке Шпенглера

«Салават Юлаев» в 2019 году примет участие в международном хоккейном турнире Кубок Шпенглера.
Турнир проходит в швейцарском городе Давос ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом.
В турнире традиционно принимает участие местная команда «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляющаяся из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами соревнования.
"Салават Юлаев" дважды (в 2007 и 2014 годах) доходил до финала Кубка Шпенглера, но ни разу не смог завоевать трофей.