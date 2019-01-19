«Салават Юлаев» сыграет на следующем Кубке Шпенглера

Хоккей 19 января 2019 15:58 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

«Салават Юлаев» в 2019 году примет участие в международном хоккейном турнире Кубок Шпенглера.

Турнир проходит в швейцарском городе Давос ежегодно в промежуток между католическим Рождеством и Новым годом.

В турнире традиционно принимает участие местная команда «Давос» (усиленная лучшими игроками чемпионата Швейцарии) и сборная Канады (обычно составляющаяся из канадских игроков, выступающих в европейских клубах). Остальные клубы приглашаются организаторами соревнования.

"Салават Юлаев" дважды (в 2007 и 2014 годах) доходил до финала Кубка Шпенглера, но ни разу не смог завоевать трофей.