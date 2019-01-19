Дивизион Чернышева выиграл Мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Мастер-шоу Матча звезд КХЛ в Казани завершилось победой дивизиона Чернышева.
По итогам конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять – у дивизиона Боброва, три – у дивизиона Харламова.
Дивизион Чернышёва выигрывает Мастер-шоу #KHLAllStar 2019! pic.twitter.com/TsYupv03Ts— КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
Победители конкурсов:
«Круг на скорость» – Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) – 13, 016 секунды.
«Надежная защита» – Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) – отразил шесть бросков.
«Эстафета хоккейного мастерства» – победа команды дивизиона Чернышева.
«Сила броска» – Александр Елесин (Дивизион Тарасова) – 164,22 км/ч.
«Точность броска» – Сергей Широков (Дивизион Чернышева) – закрыл все мишени за 17,063.
«Хоккейный биатлон» – Дивизион Чернышева.