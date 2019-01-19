Дивизион Чернышева выиграл Мастер-шоу Матча звезд КХЛ - Советский спорт
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Хоккей19 января 2019 19:03Источник: «Советский спорт»

Дивизион Чернышева выиграл Мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Мастер-шоу Матча звезд КХЛ в Казани завершилось победой дивизиона Чернышева.

По итогам конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять – у дивизиона Боброва, три – у дивизиона Харламова.

Победители конкурсов:

«Круг на скорость» – Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) – 13, 016 секунды.

«Надежная защита» – Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) – отразил шесть бросков.

«Эстафета хоккейного мастерства» – победа команды дивизиона Чернышева.

«Сила броска» – Александр Елесин (Дивизион Тарасова) – 164,22 км/ч.

«Точность броска» – Сергей Широков (Дивизион Чернышева) – закрыл все мишени за 17,063.

«Хоккейный биатлон» – Дивизион Чернышева.

#кхл#Матч звезд КХЛ
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