«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», у Варламова 30 сэйвов, у Ковальчука – шайба

Хоккей 20 января 2019 01:58 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 7:1.

У победителей встречи дубль оформил Микко Рантанен (27-я и 34-я минуты), а также по разу отличились Карл Седерберг (9), Габриэль Ландеског (20), Тайсон Бэрри (22), Шелдон Дрис (28) и Колин Уилсон (35), а у гостей единственную шайбу забросил Илья Ковальчук (47).

Ковальчук забросил шайбу в ворота Варламова (видео)

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 30 бросков по своим воротам.

«Колорадо» с 52 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Лос-Анджелес» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем матче «Эвеланш» 21 января примет «Нэшвилл», а «Кингз» на следующий день примет «Сент-Луис».