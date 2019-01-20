«Коламбус» проиграл в гостях «Миннесоте», несмотря на шайбу Панарина (видео) - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 07:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Коламбус» проиграл в гостях «Миннесоте», несмотря на шайбу Панарина (видео)

На арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота Уайлд» на своем льду обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В составе победителей отличились Джордан Гринвей и Зак Паризе. Единственную шайбу в составе «Коламбуса» забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

«Миннесота» после 48 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. «Коламбус» идет пятым на Востоке с 59 баллами.

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