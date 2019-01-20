Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» обыграть дома «Питтсбург» - Советский спорт
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Хоккей20 января 2019 08:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Хет-трик Маршессо помог «Вегасу» обыграть дома «Питтсбург»

На стадионе «Ти-Мобайл-Арена» в Парадайсе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» на своем льду принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой хозяев со счетом 7:3 (3:1, 2:2, 2:0).

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Джонатан Маршессо. Еще по шайбе забросили Ши Теодор, Макс Пасиоретти, Оскар Линдберг и Вильям Карлссон. У «Питтсбурга» отличились Фил Кессел, Доминик Симон и Сидни Кросби.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин стал автором результативной передачи.

«Вегас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 62 очка после 50 матчей. «Питтсбург» идет на восьмой позиции на Востоке с 58 баллами после 48 игр.

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