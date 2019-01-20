Дивизион Чернышева победил дивизион Харламова и вышел в финал Матча звезд КХЛ, Билялетдинов не забил буллит (видео)

Хоккей 20 января 2019 17:45 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Матч звезд КХЛ проходит в Казани

Команда дивизиона Чернышева стала первым финалистом Матча звезд КХЛ в Казани.

В полуфинальном матче в формате «четыре на четыре» продолжительностью два периода по десять минут дивизион Чернышева выиграл у дивизиона Харламова (5:3).

Голы забили Никита Михайлов («Сибирь»), Илья Михеев («Авангард»), Роман Старченко («Барыс») и Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), а также форвард «Русских Витязей» Марк Верба, ставший участником Матча звезд как один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ.

В составе дивизиона Харламова дубль сделал форвард Сергей Мозякин («Металлург» Мг), еще одну шайбу забросил Арсен Хисамутдинов, представляющий «Реактор» из МХЛ.

Отметим, что главный тренер команды дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов вышел на реализацию буллита, однако не смог переиграть Юху Метсолу из «Салавата Юлаева».

Напомним, накануне дивизион Чернышева стал победителем мастер-шоу.

Казань

Матч звезд КХЛ

½ финала

Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3 (2:2)

Голы: Михайлов, Михеев, Верба, Старченко, Бурдасов – Мозякин-2, Хисамутдинов.