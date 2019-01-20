Дивизион Чернышева победил дивизион Харламова и вышел в финал Матча звезд КХЛ, Билялетдинов не забил буллит (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей20 января 2019 17:45Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

Дивизион Чернышева победил дивизион Харламова и вышел в финал Матча звезд КХЛ, Билялетдинов не забил буллит (видео)

Матч звезд КХЛ проходит в Казани

Команда дивизиона Чернышева стала первым финалистом Матча звезд КХЛ в Казани.

В полуфинальном матче в формате «четыре на четыре» продолжительностью два периода по десять минут дивизион Чернышева выиграл у дивизиона Харламова (5:3).

Голы забили Никита Михайлов («Сибирь»), Илья Михеев («Авангард»), Роман Старченко («Барыс») и Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), а также форвард «Русских Витязей» Марк Верба, ставший участником Матча звезд как один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ.

В составе дивизиона Харламова дубль сделал форвард Сергей Мозякин («Металлург» Мг), еще одну шайбу забросил Арсен Хисамутдинов, представляющий «Реактор» из МХЛ.

Отметим, что главный тренер команды дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов вышел на реализацию буллита, однако не смог переиграть Юху Метсолу из «Салавата Юлаева».

Напомним, накануне дивизион Чернышева стал победителем мастер-шоу.

Казань
Матч звезд КХЛ
½ финала

Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова – 5:3 (2:2)
Голы: Михайлов, Михеев, Верба, Старченко, Бурдасов – Мозякин-2, Хисамутдинов.

#кхл#Матч звезд КХЛ#михайлов никита#михеев илья#верба марк#старченко роман#бурдасов антон#мозякин сергей#хисамутдинов арсен#билялетдинов зинэтула#метсола юха
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта