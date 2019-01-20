Дивизион Боброва вышел в финал Матча звезд КХЛ

Хоккей 20 января 2019 18:46 Автор: Липкин Антон

Ранее в финал вышел дивизион Чернышева.

Команда дивизиона Боброва стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ в Казани.

В полуфинале, который проходил в формате «четыре на четыре» продолжительностью два периода по десять минут, дивизион Боброва выиграл у дивизиона Тарасова (4:3).

В составе победителей голы забили Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Александр Барабанов (СКА) и Кирилл Марченко из «СКА-Варягов», ставший участником Матча звезд КХЛ как один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ.

После четырех пропущенных шайб команда дивизиона Тарасова смогла отыграть три. Они на счету Михала Ржепика («Слован»), Кристиана Хенкеля («Динамо» Мн) и Антона Васильева («Динамо» СПб, МХЛ).

Таким образом, в матче за третье место сыграют команды дивизионов Харламова и Тарасова, а в финале – команды дивизионов Чернышева и Боброва.

Казань

Матч звезд КХЛ

½ финала

Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва – 3:4 (1:4)

Голы: Ржепик, Хенкель, Васильев – Гусев, Шипачев, Барабанов, Марченко.