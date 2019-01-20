Дивизион Харламова обыграл Дивизион Тарасова и занял третье место в Матче звезд КХЛ

Хоккей 20 января 2019 18:59 Источник: «Советский спорт»

В матче за третье место Матча звезд КХЛ Дивизион Харламова по буллитам обыграл Дивизион Тарасова – 8:7.

Основное время встречи завершилось вничью – 7:7. В составе Дивизиона Харламова по две шайбы забросили Найджел Доус (5-я, 17-я минуты) и Сергей Мозякин (8, 14) и по разу отличились Виталий Кравцов (12) и Стефан Да Коста (17), а у Дивизиона Тарасова дважды отличился Кирилл Капризов (7, 19) и по разу – Кристиан Хенкель (8), Эрик О’Делл (9), Антон Васильев (14) и Миро Аалтонен (19).

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Дивизиона Харламова, победный бросок на счету Найджела Доуса.

Напомним, команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В финале Матча звезд КХЛ Дивизион Чернышева сыграет с Дивизионом Боброва.