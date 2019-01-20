Зинэтула Билялетдинов: Как игрок никогда не бил буллиты (видео)

Хоккей 20 января 2019 20:20 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Главный тренер «Ак Барса» исполнил буллит в Матче звезд КХЛ.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, во время Матча звезд КХЛ в Казани возглавлявший команду дивизиона Харламова, прокомментировал свой буллит.

В полуфинале в матче с командой дивизиона Чернышева (3:5) 63-летний Билялетдинов вышел на исполнение штрафного броска, но не смог переиграть голкипера «Салавата Юлаева» Юху Метсолу.

«Идея моего буллита принадлежит моему ассистенту на этом Матче звезд Дарье Мироновой, – приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова. – Для зрелища это выглядело неплохо, мне и самому было интересно исполнить. Специально не тренировал бросок, я каждый день на льду, для меня это обычно.

Как игрок я не бил никогда буллиты, у нас из защитников только Славе Фетисову могли доверить».

Напомним, победителем Матча звезд КХЛ стала команда дивизиона Чернышева, обыгравшая в финале команду дивизиона Боброва.