Дмитрий Чернышенко: Игроки сами должны стремиться приехать на Матч звезд

Хоккей 20 января 2019 20:29 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Матч звезд КХЛ завершился в Казани.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о формате Неделе звезд хоккея и отказах игроков приезжать на звездный уикенд.

– Неделя звезд – главный неигровой продукт КХЛ, и недельный формат себя полностью оправдал, – приводит слова Чернышенко официальный сайт лиги. – Здесь в Татарстане организаторы делают все на международном уровне. Они очень высоко подняли планку проведения Недели звезд. Держать ее будет очень сложно, но мы постараемся.

А что касается формата – поскольку у КХЛ большая социальная нагрузка – мы, в отличие от заокеанских лиг, поддерживаем и молодежный, и женский хоккей, они не могут выпасть из сферы наших интересов – и из-за уважения к болельщикам просто не можем запихнуть все мероприятия в один уик-энд. Именно поэтому все мероприятия растянуты на неделю.

– В этом году довольно много отказов, некоторые из которых явно не из-за травм хоккеистов. Не собираетесь ли вы наказывать игроков за отказ приезжать на Матч звезд?

– Для того, кто считает себя звездой и при этом может проигнорировать Матч звезд, дисквалификация на одну игру вряд ли будет существенным наказанием. Скорее, нам надо работать над тем, чтобы само мероприятие было еще более престижным. И как раз праздник здесь в Татарстане, думаю, показал хоккеистам, что Матч звезд – такая площадка, на которой они могут прозвучать, засиять. И они сами должны стремиться играть здесь. Ведь в основном, игроков выбирали болельщики, представители СМИ, лига уже добавляла хоккеистов для того, чтобы сбалансировать составы.

Напомним, Матч звезд КХЛ завершился в Казани победой команды дивизиона Чернышева. Ранее Кубок вызова МХЛ и Матч звезд Женской хоккейной лиги прошли в Нижнекамске.