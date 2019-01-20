Данис Зарипов: Четыре игры за два дня? Уже завтра готов тренироваться

Хоккей 20 января 2019 21:47 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Липкин Антон

37-летний форвард принял участие в Матче звезд КХЛ в Казани.

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ, который 19 и 20 января прошел в Казани.

– Очень хочется отметить не игру, а весь уикенд, эти два дня, – приводит слова 37-летнего нападающего официальный сайт «Ак Барса». – Нам удалось пообщаться друг с другом, получить море позитивных эмоций, принять участие в мастер-шоу. Нам редко удается вот такой большой компанией провести время. А по игре скажу, что мы в первую очередь хотели создать больше интересных комбинаций с хорошим завершением, искали неординарные решения, чтобы зритель увидел красивые вещи на льду. Сезон на такой стадии, что болельщик уже обделен такими моментами в реальных матчах.

– У вас уже четыре игры за двое суток. Хорошо себя чувствуете?

– Конечно! Все нормально, я больше скажу – завтра уже готов тренироваться.

Отметим, что накануне Зарипов также принял участие в матче ветеранов «Ак Барса» и КХЛ.

Победителем Матча звезд стала команда дивизиона Чернышева. Дивизион Харламова, за который выступал Зарипов, занял третье место.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 23 января в гостях с «Йокеритом».