«Вашингтон» в Чикаго потерпел пятое поражение кряду, у Орлова гол и передача

Хоккей 20 января 2019 23:16 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Вашингтон» со счетом 8:5.

У победителей встречи хет-трик оформил Джонатан Тэйвз (14-я, 47-я, 54-я минуты), дубль – Патрик Кейн (7, 43), а также по разу отметились Брэндон Саад (6), Алекс Дербинкэт (22) и Дилан Строум (59, ПВ), а у гостей дважды отличился Джон Карлсон (43, 50) и по разу – Брукс Орпик (14), Дмитрий Орлов (35, видео) и Мэтт Нисканен (53).

Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов, помимо шайбы, записал на свой счет передачу. Его партнеры по команде Александр Овечкин («+1») и Евгений Кузнецов («-3») очков не набрали, также, как и их соотечественник из «Блэкхокс» Артем Анисимов («-1»).

Тэйвз, помимо хет-трика, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой встречи.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений и с 43 очками занимает 14-е место в Западной конференции, а «Вашингтон», потерпевший пятое кряду поражение, расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 59 очков.

В следующем матче «Блэкхокс» 23 января примут «Айлендерс», а «Кэпиталз» в тот же день сыграют с «Сан-Хосе».