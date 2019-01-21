Элиас Петтерссон: Я старался играть проще, но пару раз терял шайбу

Хоккей 21 января 2019 16:32 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Детройтом».

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон оценил свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:2), который стал для него первым после травмы.

«Здорово вернуться на лед, – приводит слова 20-летнего шведа официальный сайт лиги. – Мне кажется, пару раз я терял шайбу, принял несколько неправильных решений и допустил обрезы. Хотя я старался действовать проще».

Напомним, Петтерссон пропустил предыдущие пять матчей «Ванкувера» из-за травмы колена.

Свое возвращение на лед нападающий отметил голом и результативной передачей. Он остается самым результативным игроком команды и новичком во всей лиге, набрав 44 (23+21) очка в 39 матчах.