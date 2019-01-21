«Спартак» разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

Хоккей 21 января 2019 21:43 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 6:1.

У победителей встречи голами отметились Робин Ганзл (33-я секунда), Артем Федоров (9-я минута), Александр Осипов (24), Евгений Кулик (49), Анатолий Никонцев (52) и Максим Трунев (59), а у гостей единственную шайбу забросил Эндрю Кэлоф (20).

«Спартак» одержал третью победу в последних пяти играх и с 59 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Торпедо», потерпевшее третье поражение кряду, расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 53 очка.

В следующем матче красно-белые 23 января примут «Северсталь», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».