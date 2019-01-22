Игорь Уланов: Игра с «Торпедо» была равной, просто мы использовали свои шансы

Хоккей 22 января 2019 00:44 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов – о победе над «Торпедо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить ребят с победой. Они сегодня выложились. Играли по плану, по заданию. Быстрый гол нам помог – вдохновились, взяли себя в руки. Большинство у нас «выстрелило» – два гола при численном преимуществе также нам помогли.

В середине второго периода потеряли инициативу – пару раз «Торпедо» зажимало нас в зоне, тем не менее, мы выстояли.

Что касается голевых моментов, игра была практически равной, просто мы использовали свои шансы. Согласно статистике, «Торпедо» бросило 30 раз, но ведь еще 14 мы поймали на себя – это немаловажно. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, – приводит слова Уланова официальный сайт «Спартака».