Вячеслав Буцаев: Думаю, мы заслужили победу над «Йокеритом»

Хоккей 22 января 2019 01:35 Источник: ХК «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о победе над «Йокеритом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для начала я хотел бы поздравить всю команду с победой! Думаю, что мы ее заслужили. В первом периоде мы играли очень хорошо, были сконцентрированы, ребята были отлично настроены на игру.

Во втором периоде могли забить, но допускали ошибки, которые будем их исправлять.

Конечно, сегодня могли сыграть и лучше, но было допущено несколько досадных ошибок. Над их исправление будем работать», – приводит слова Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».