«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Куньлунь» - Советский спорт
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Хоккей22 января 2019 17:11Источник: «Советский спорт»

«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Куньлунь»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в серии послематчевых буллитов одержали победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча заброшенными шайбами в составе уфимской команды отметились Григорий Панин (19-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55). У клуба из Пекина отличились Грег Сквайрз (33) и Олли Палола (38).

В серии буллитов решающий бросок на свой счет записал Кугрышев.

После этой игры «Салават Юлаев», набрав 64 очка, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 44 балла, занимает девятое место на «Востоке».

В следующем матче 24 января команды вновь сыграют между собой.

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