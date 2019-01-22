«Локомотив» одержал четвертую победу кряду, обыграв ЦСКА

Хоккей 22 января 2019 21:45 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Максим Осипов (19-я минута) и Евгений Коротков (26), а у гостей единственную шайбу забросил Мэт Робинсон (29).

ЦСКА прервал победную серию из четырех игр и с 86 очками занимает первое место в Западной конференции, а «Локомотив», одержавший четвертую победу кряду, в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 71 очко.

В следующем матче армейцы 26 января на выезде сыграют с «Барысом», а железнодорожники двумя днями ранее примут «Слован».