Андрей Сидоренко: Неуверенность в наших действиях немножко подкосила - Советский спорт
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Хоккей23 января 2019 01:11Источник: ХК СКА

Андрей Сидоренко: Неуверенность в наших действиях немножко подкосила

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко – о поражении от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю коллегу с победой. Провалили мы начало матча, пропустили быстрые голы, но в то же время имели очень хорошие моменты, где могли и должны были забивать.

Неуверенность в наших действиях немножко подкосила. Но в целом по команде хочу сказать, что работали мы до конца, старались быть в игре.

Поставили задачу выиграть третий период и выполнили ее. Сделаем выводы и будем двигаться дальше, – приводит слова Сидоренко официальный сайт СКА.

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