Хет-трик Овечкина не помог «Вашингтону» избежать шестого поражения подряд

Хоккей 23 января 2019 06:54 Автор: Липкин Антон

«Столичные» проиграли «Сан-Хосе».

«Вашингтон» потерпел поражение от «Сан-Хосе» (6:7 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, в третий раз в сезоне забивший три гола. Также на его счету одна результативная передача. Таким образом, на счету 33-летнего российского форварда стало 643 шайбы за карьеру в НХЛ, что позволило ему выйти на единоличное 14-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, оставив позади Дэйва Хендерсона (640). Добавим, что 13-м идет Брендан Шенахан, у которого 656 голов. Кроме того, Овечкину осталось набрать одно очко по системе «гол+пас», чтобы сравняться с лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ Сергеем Федоровым (1179).

В составе «Вашингтона» еще один гол забил форвард Евгений Кузнецов. А у «Сан-Хосе» по четыре очка набрали чех Томаш Гертль (3+1) и американец Джо Павелски (1+3).

«Вашингтон» проиграл в шестой раз подряд и не смог приблизиться на расстояние одного очка к лидеру Столичного дивизиона «Айлендерс». «Акулы» победили после серии из трех поражений и занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на четыре очка от «Калгари».

В своих следующих матчах 23 января «Вашингтон» сыграет в гостях с «Торонто», а 2 февраля «Сан-Хосе» примет «Аризону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Сан-Хосе» – 6:7 OT (3:2, 2:2, 1:2, 0:1)

Голы: Овечкин, 11. Бураковски, 13. Оши (Овечкин), 16. Кузнецов, 23. Овечкин, 26. Овечкин (Кузнецов), 46 – Павелски, 2. Гертл, 15, 51, 62. Кейн, 21, 60. Кутюр, 35.