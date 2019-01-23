Овечкин сыграет с «Торонто», но пропустит игру с «Калгари» из-за отказа от участия в Матче всех звезд - Советский спорт
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Хоккей23 января 2019 10:40Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Овечкин сыграет с «Торонто», но пропустит игру с «Калгари» из-за отказа от участия в Матче всех звезд

Капитан «Вашингтона» должен отбыть дисквалификацию.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в среду примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто», сообщил главный тренер «столичных» Тодд Рирден.

Таким образом, свою дисквалификацию за отказ приехать на Матч всех звезд НХЛ 33-летний российский нападающий отбудет после звездного уикенда и пропустит игру с «Калгари», которая запланирована на 1 февраля.

Напомним, 2 января Овечкин заявил, что отказывается от Матча всех звезд из-за желания отдохнуть.

Во вторник Овечкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:7 OT), что не помогло «Вашингтону» избежать шестого поражения подряд.

Всего в нынешнем сезоне на счету 56 (36+20) очков в 49 матчах.

В нынешнем сезоне звездный уикенд пройдет 26-27 января в Сан-Хосе.

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