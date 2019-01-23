Логан Кутюр о голе Кейна на последней секунде периода: Думал, что игра закончена, и сломал клюшку

Хоккей 23 января 2019 13:17 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Сан-Хосе» ушел от поражения в матче с «Вашингтоном» и выиграл в овертайме.

Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр прокомментировал гол Эвандера Кейна за секунду до конца третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:6 OT).

«Я думал, что игра уже окончена, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт НХЛ. – Я поехал на скамейку, сменился, расстроился и сломал клюшку о борт. Но потом поднял голову и увидел, что Кейн забил. Сравнять счет в такой ситуации – это просто безумие».

Напомним, на счету Кутюра в этом матче гол и две результативные передачи. По ходу игры «акулы» дважды проигрывали с разницей в два гола – 3:5 и 4:6.

«Сан-Хосе» ушел от поражения благодаря дублю Кейна, после чего чех Томаш Гертль оформил хет-трик и принес команде победу в овертайме.