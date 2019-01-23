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Хоккей23 января 2019 14:23Автор: Спирин Дмитрий

Перри возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Анахайма» Кори Перри впервые в сезоне принял участие в тренировке команды.

- Я чувствую себя хорошо, поэтому сегодня принял участие в тренировке. Прошло уже четыре месяца, но мы все еще работаем над моим возвращением на лед. Я не жду быстрых результатов, просто стараюсь выходить и делать все, что в моих силах, - цитирует Перри официальный сайт НХЛ.

Игрок получил повреждение во время раскатки перед выставочным матчем против «Аризоны». В результате игроку потребовалась операция на мениске и боковой связке правого колена.

Кори Перри - обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион.

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