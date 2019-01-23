«Спартак» прервал победную серию «Северстали» из семи матчей

Хоккей 23 января 2019 21:49 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Спартака» одержали победу над «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков (10-я минута), Антон Злобин (12), Мартиньш Карсумс (36) и Александр Осипов (37). У череповецкой команды отличились Юрий Трубачев (13), Герман Грачев (17) и Дмитрий Марковин (19).

После этой победы «Спартак», набрав 61 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Забпадной конференции. «Северсталь, имея в активе 40 баллов, занимает десятое место.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Северсталь» на выезде встретится с «Витязем».