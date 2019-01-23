«Ак Барс» одержал победу над «Йокеритом», прервав свою серию из трех поражений

Хоккей 23 января 2019 21:49 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (14-я минута) и Пекка Йормакка (41). У казанского клуба отличились Станислав Галиев (20), Антон Ландер (20) и Алексей Потапов (34).

После этой победы «Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 68 баллов, занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».