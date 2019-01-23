«Торпедо» на выезде разгромило «Витязь», забросив шесть безответных шайб - Советский спорт
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Хоккей23 января 2019 21:54Источник: «Советский спорт»

«Торпедо» на выезде разгромило «Витязь», забросив шесть безответных шайб

Хоккеисты «Торпедо» переиграли «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

В составе нижегородской команды дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).

Отметим, что голкипер «Торпедо» Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 54 балла, располагается на седьмом месте на «Западе».

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».

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