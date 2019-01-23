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Хоккей23 января 2019 21:58Источник: КХЛ

У арбитра Одиньша диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением

На 3-й минуте матча «Витязь» – «Торпедо» травму получил главный судья Эдуард Одиньш.

Как сообщает прессс-служба КХЛ, Одиньш на «скорой помощи» был доставлен в одну из больниц Подольска, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

- Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезен в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай.

Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение и, я уверен, вернется в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, - все мы сейчас с Эдуардом и сделаем все, чтобы его выздоровление было максимально быстрым, - рассказал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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