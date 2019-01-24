Гол Умарка принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем»

Хоккей 24 января 2019 16:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Шанхае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Салават Юлаев».

Матч закончился победой уфимской команды со счетом 2:1. Для команды из Пекина это поражение стало пятым подряд.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Максим Майоров (11-я минута) и Линус Умарк (56). У «Куньлуня» отличился Ондржей Витасек (23).

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков после 54 матчей. «Куньлунь» идет девятым с 44 баллами после 52 игр.

В следующем матче команда из Уфы сыграет 26 января в гостях с «Амуром», а «Куньлунь» в этот же день примет «Авангард».