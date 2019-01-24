Шайбы Береглазова и Дорофеева принесли победу «Магнитке» в матче с «Трактором»

Хоккей 24 января 2019 19:09 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Алексей Береглазов (18-я минута) и Павел Дорофеев (35).

«Металлург» одержал третью победу в последних пяти играх и с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Трактор» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 51 очко.

В следующем матче «Магнитка» 27 января примет «Автомобилист», а челябинцы днем ранее на выезде сыграют с «Ак Барсом».