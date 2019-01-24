СКА одержал третью победу кряду, обыграв по буллитам «Барыс»

Хоккей 24 января 2019 22:18 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду по буллитам обыграл астанинский «Барыс» – 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда отличились Антон Белов (15-я минута) и Владислав Гавриков (55), а у гостей – Джесси Блэкер (25) и Брэндон Боченски (48).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты петербургской команды, победный бросок на счету Николая Прохоркина.

СКА одержал третью победу кряду и с 85 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 26 января примут рижское «Динамо», а команда Андрея Скабелки в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.