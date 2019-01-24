СКА одержал третью победу кряду, обыграв по буллитам «Барыс» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей24 января 2019 22:18Источник: «Советский спорт»

СКА одержал третью победу кряду, обыграв по буллитам «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на домашнем льду по буллитам обыграл астанинский «Барыс» – 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда отличились Антон Белов (15-я минута) и Владислав Гавриков (55), а у гостей – Джесси Блэкер (25) и Брэндон Боченски (48).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты петербургской команды, победный бросок на счету Николая Прохоркина.

СКА одержал третью победу кряду и с 85 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 72 очка.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 26 января примут рижское «Динамо», а команда Андрея Скабелки в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.

#кхл#хк ска#хк барыс
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта