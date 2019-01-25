Никита Кучеров: «Тампу-Бэй» могли представлять на Матче всех звезд больше игроков

Из лучшей команды сезона в звездном уикенде примут участие Кучеров, Василевский и Стэмкос.
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров высказался о представительстве «молний» на Матче всех звезд НХЛ.
«Очень рад видеть здесь (Андрея Василевского) и (Стивена Стэмкоса), – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт НХЛ. – Это говорит о том, какая у нас команда и сколько людей, заслуживающих представлять ее на таком мероприятии.
Мы могли бы привезти и больше, но в силу некоторых обстоятельств этого не вышло».
Напомним, «Тампа-Бэй» лидирует во всей лиге, набрав 76 очков в 49 матчах. А Кучеров возглавляет списки лучших бомбардиров (78 очков) и ассистентов (56 передач) сезона.
Матч всех звезд пройдет 26-27 января в Сан-Хосе.