Дмитрий Калинин: Хотим продлить победную серию с «Динамо» – будем выходить и биться

Хоккей 25 января 2019 11:40 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Игра состоится сегодня, 25 января и стартует в 19:30 мск.

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Калинин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Это дерби, на которое обе команды всегда максимально настраиваются. Что касается победной серии, то считаю, нам где-то больше везло, поэтому забивали больше, чем «Динамо».

Естественно, мы хотим продлить эту серию – будем выходить на игру биться и выкладываться на сто процентов. Это дерби, здесь лишних слов не надо», – приводят слова Калинина «Известия».