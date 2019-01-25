Джимми Ховард: У Дацюка не будет акклиматизации в НХЛ, он же волшебник - Советский спорт
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Хоккей25 января 2019 15:01Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Джимми Ховард: У Дацюка не будет акклиматизации в НХЛ, он же волшебник

40-летний российский форвард может вернуться в «Детройт».

Голкипер «Детройта» Джимми Ховард высказался о возможном возвращении в команду форварда Павла Дацюка.

«Это новость для меня, – приводит слова 34-летнего американца официальный сайт НХЛ. – Я скучаю по Паву. Не разговаривал с ним около месяца. Он мой хороший друг, и я встречу его с распростертыми объятиями. Акклиматизация в НХЛ? О, нет. Ее не будет, он же волшебник».

Напомним, в январе агент 40-летнего российского нападающего Дэн Мильштейн заявил, что летом форвард может вернуться в «Детройт», за который выступал с 2001 по 2016 годы.

По окончании нынешнего сезона у Дацюка истекает срок действия трехлетнего контракта со СКА.

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