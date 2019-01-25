Арбитр КХЛ Одиньш перенес операцию и пропустит остаток сезона

Хоккей 25 января 2019 16:29 Источник: ТАСС

Судья Континентальной хоккейной лиги Эдуард Одиньш, получивший травму во время матча «Витязь» - «Торпедо» (0:6), успешно прооперирован и пропустит остаток сезона.

- Эдуард Одиньш успешно перенес операцию и пропустит остаток сезона. С нетерпением ждем его возвращения, - рассказал ТАСС главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Напомним, что в среду, 23 января, на 3-й минуте матча «Витязь» – «Торпедо» латвийский арбитр получил травму в столкновении с 20-летним нападающим «Торпедо» Данилом Веряевым. 42-летний судья не смог продолжить работу и покинул площадку на носилках.

Позже Одиньш на «скорой помощи» был доставлен в одну из больниц Подольска, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.