«Витязь» обыграл «Северсталь», уступая 0:3 по ходу матча

Хоккей 25 января 2019 22:18 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:3.

У победителей встречи дубль оформил Борна Рендулич (29-я, 40-я минуты) и по разу отличились Михал Ржепик (41), Александр Семин (43) и Геннадий Столяров (52), а у гостей шайбы забросили Джеффри Кинрейд (17), Владислав Кодола (24) и Сергей Монахов (24).

«Витязь» одержал третью победу в последних пяти играх и с 56 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Белова 28 января вновь сыграют с командой Андрея Разина, но уже на выезде.