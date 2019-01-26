«Сибирь» обыграла в гостях «Адмирал» и приблизилась к зоне плей-офф - Советский спорт
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Хоккей26 января 2019 12:48Автор: Липкин Антон

«Сибирь» обыграла в гостях «Адмирал» и приблизилась к зоне плей-офф

Команда из Новосибирска отстает на пять очков от зоны плей-офф.

«Сибирь» победила «Адмирал» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

К 12-й минуте гости забросили две шайбы, но после перерыва позволили хозяевам отыграться. Однако через полторы минуты «Сибирь» вновь вышла вперед и довела матч до победы.

В составе «Адмирала» дубль сделал бывший форвард «Сибири» Владимир Бутузов, еще один гол на счету Юрия Петрова. У гостей отличились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, финн Юкка Пельтола и Егор Миловзоров.

«Сибирь» набрала 46 очков и теперь отстает от зоны плей-офф Восточной конференции на пять очков. «Адмирал» остался на предпоследнем месте на Востоке, но позволил догнать себя «Амуру».

В своих следующих матчах 28 января «Адмирал» примет «Амур», а 29 января «Сибирь» сыграет дома с «Барысом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Голы: Бутузов, 19, 58. Петров, 28 – Морозов, 5. Саюстов, 12. Комаров, 29. Пельтола, 34. Миловзоров, 50.

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