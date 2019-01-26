Вячеслав Буцаев: Стараемся не обращать внимание на положение в турнирной таблице - Советский спорт
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Хоккей26 января 2019 18:47Источник: ХК «Нефтехимик»

Вячеслав Буцаев: Стараемся не обращать внимание на положение в турнирной таблице

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о поражении от «Автомобилиста» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Соперника хочу поздравить с победой. Начало матча, вернее первые пять минут, получилось не так, как мы хотели видеть. Пропустили первый гол. Затем смогли перестроиться.

В принципе были шансы сравнять счет. Однако соперник воспользовался контратаками и забил вторую шайбу, а в третьем периоде сыграл по счету, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Нефтехимика».

– Положение в турнирной таблице сильно влияет на действие команды?
– Мы стараемся по мере возможности не обращать на это внимание, ибо оно создает дополнительное давление на ребят. Готовимся к каждому очередному сопернику, понимая, что только мы можем быть хозяевами положения в данной ситуации. Может быть, не всегда хватает опыта таких игр. Но, тем не менее никто руки не отпускает. Эта игра уже история. Готовимся к следующей.

#кхл#хк автомобилист#хк нефтехимик#буцаев вячеслав
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