«Барыс» на выезде переиграл ЦСКА, у Боченски дубль

Хоккей 26 января 2019 19:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ астанинский «Барыс» на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 5:2.

У победителей встречи дубль оформил Брэндон Боченски (1-я, 58-я минут) и по разу отличились Даррен Диц (19-я минута), Андре Петерссон (20) и Алексей Маклюков (22), а у хозяев льда шайбы забросили Кирилл Капризов (33) и Антон Слепышев (54).

«Барыс» одержал третью победу в последних пяти играх и с 74 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а ЦСКА расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 86 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 29 января на выезде сыграют с «Сибирью», а армейцы днем ранее примут минское «Динамо».