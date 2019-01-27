Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звезд НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей27 января 2019 07:09Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звезд НХЛ

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене "Эс-Эй-Пи-центр".

Хоккеисты Центрального дивизиона обыграли Тихоокеанский дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ – 10:4 (7:1, 3:3).

В составе победителей по 4 очка набрали Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3). Еще по три очка в активе Микко Рантанена (2+1), Патрика Кейна (2+1) и Блейка Уилера (0+3).

В составе проигравшей команды отличились Джонни Годро, Брент Бёрнс и Эрик Карлссон дважды.

Таким образом, в финале Матча звезд НХЛ хоккеисты Центрального дивизиона встретятся против Столичного.

#Матч всех звезд НХЛ#нхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта