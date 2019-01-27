Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский и вышел в финал Матча звезд НХЛ

Хоккей 27 января 2019 07:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене "Эс-Эй-Пи-центр".

Хоккеисты Центрального дивизиона обыграли Тихоокеанский дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ – 10:4 (7:1, 3:3).

В составе победителей по 4 очка набрали Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3). Еще по три очка в активе Микко Рантанена (2+1), Патрика Кейна (2+1) и Блейка Уилера (0+3).

В составе проигравшей команды отличились Джонни Годро, Брент Бёрнс и Эрик Карлссон дважды.

Таким образом, в финале Матча звезд НХЛ хоккеисты Центрального дивизиона встретятся против Столичного.