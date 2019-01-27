Столичный дивизион обыграл Центральный в финале Матча звезд НХЛ

Хоккей 27 января 2019 07:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Россию представляли два игрока "Тампа-Бэй": форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Хоккеисты Столичного дивизиона в финале Матча звезд НХЛ одержали победу над командой Центрального дивизиона – 10:5 (5:0, 5:5).

В составе победителей по пять баллов набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Кэм Аткинсон оформил дубль, а голкипер Брейден Холтби отразил 12 бросков из 17.

В составе Центрального дивизиона точными бросками отличились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен.