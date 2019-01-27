Столичный дивизион обыграл Центральный в финале Матча звезд НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей27 января 2019 07:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Столичный дивизион обыграл Центральный в финале Матча звезд НХЛ

Россию представляли два игрока "Тампа-Бэй": форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Хоккеисты Столичного дивизиона в финале Матча звезд НХЛ одержали победу над командой Центрального дивизиона – 10:5 (5:0, 5:5).

В составе победителей по пять баллов набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Кэм Аткинсон оформил дубль, а голкипер Брейден Холтби отразил 12 бросков из 17.

В составе Центрального дивизиона точными бросками отличились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен.

#Матч всех звезд НХЛ#нхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта