Кросби признан MVP Матча звезд НХЛ

Сегодня, 27 января, хоккеисты Столичного дивизиона обыграли Центральный в финале Матча звезд НХЛ.

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась победой Столичного дивизиона со счетом 10:5.

Как сообщает пресс-служба лиги, MVP турнира стал канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в двух матчах набрал 8 (4+4) очков.

MVP! MVP!



Sidney Crosby is taking home top honors and a brand new @Honda! #NHLAllStar pic.twitter.com/KhAlfw7lht