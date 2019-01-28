Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки недели в КХЛ

Хоккей 28 января 2019 14:44 Источник: КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Илья Коновалов («Локомотив»), одержавший победы во всех трёх матчах недели, в том числе в двух – на ноль и пропустивший лишь одну шайбу. Коновалов отразил 98,89% бросков при коэффициенте надёжности 0,34 (оба показателя – лучшие по результатам недели).

Лучшим защитником признан Виктор Сведберг («Барыс»), одержавший вместе с командой победы в двух из трех поединков недели и отметившийся в них четырьмя голевыми передачами.

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов («Адмирал»), одержавший вместе с командой две победы в трех поединках и набравший в них 6 (5+1) очков (количество голов – наибольшее за неделю среди нападающих).

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка.