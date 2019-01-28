Александр Гулявцев: Второй матч подряд была команда, все сражались друг за друга

Хоккей 28 января 2019 15:19 Источник: ХК «Адмирал» Автор: Липкин Антон

«Амур» разгромил в гостях «Адмирал».

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Провели хороший матч в плане результативности, – приводит слова Гулявцева официальный сайт «Адмирала». – Забили три быстрых гола. Попросили ребят, чтобы на этом не останавливались, чтобы не играли на удержание, продолжали соблюдать план на игру. Потому что мы знаем, что в любой ситуации «Адмирал» играет до конца. Так и было до удаления. Перехватили инициативу, подчищали друг за другом.

Сегодня распыляться сильно не буду, второй матч подряд была команда, все сражались друг за друга. Помогли Мареку Лангхаммеру сыграть очередной матч на «ноль», да и он держал нас в игре. Поблагодарить хочу команду за работу и самоотдачу».

Напомним, после десяти поражений подряд «Амур» одержал вторую «сухую» победу.