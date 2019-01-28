«Куньлунь» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв «Авангард»

Хоккей 28 января 2019 16:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Шанхае состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Авангард».

Матч закончился победой пекинской команды со счетом 5:2. «Куньлунь» прервал серию из шести поражений подряд.

В составе победителей шайбы забросили Вале-Матти Савинайнен (7-я минута, 27), Брэндон Ип (16), Зак Юйэнь (49) и Олли Палола (60). У «Авангарда» отличились Сергей Шумаков (43) и Коди Франсон (50).

Благодаря победе «Куньлунь» подняла на две позиции в турнирной таблице Восточной конференции, команда идет на 9-й строчке с 46 очками. «Авангард» занимает второе место с 75 баллами.

В следующем матче «Куньлунь» 31 января сыграет в гостях с «Амуром», а «Авангард» 4 февраля примет СКА.