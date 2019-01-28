Сергей Шумаков: «Куньлунь» сегодня сразу побежал, мы оказались не готовы к этому - Советский спорт
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Хоккей28 января 2019 21:03Источник: ХК «Авангард»

Сергей Шумаков: «Куньлунь» сегодня сразу побежал, мы оказались не готовы к этому

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).

- Почему стартовые отрезки двух матчей с «Куньлунь Ред Стар» получились такими разными?
- Они сразу побежали сегодня, мы оказались не готовы к этому. Нужно было больше готовиться.

- После двух пропущенных шайб с ними стало еще сложнее бороться?
- Конечно. Нужно было отыгрываться. Мы старались, были моменты, но реализация подвела.

- В третьем периоде все-таки устремились в погоню за соперником. За счет чего вам удалось добавить? Или это «Куньлунь» ослаб?
- Мы понимали, что нам нужно отыгрываться. Все силы бросили вперед, где-то больше рисковали. Когда одну шайбу забросили, можно было потом сравнивать и догонять их. После игры мы серьезно поговорили. Нужно делать выводы, - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Добавим, что в следующем матче «Авангард» 4 февраля на своем льду примет СКА.

#кхл#хк авангард#хк куньлунь ред стар#шумаков сергей
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