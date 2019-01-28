ЦСКА вернулся в лидеры конференции, одержав волевую победу над минским «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей28 января 2019 21:56Источник: «Советский спорт»

ЦСКА вернулся в лидеры конференции, одержав волевую победу над минским «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на домашнем льду в овертайме обыграл минское «Динамо» – 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью. У хозяев льда голами отметились Кирилл Капризов (43-я минута) и Михаил Науменков (57), а у гостей – Евгений Лисовец (26) и Евгений Ковыршин (34).

В овертайме сильнее оказались подопечные Игоря Никитина, победный бросок на счету Капризова (61).

ЦСКА с 88 очками вернулся в лидеры Западной конференции, а «Динамо» расположилось на 11-й строчке, имея в активе 37 очков.

В следующем матче армейцы 31 января примут «Ак Барс», а минчане в тот же день встретятся с «Адмиралом».

#кхл#хк цска#хк динамо минск
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